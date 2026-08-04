Personlig assistent, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Personlig assistans 1 / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2026-08-04
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er).
Vi söker dig som är en varm och engagerad person med en positiv livssyn till en glad 33-årig tjej med funktionsvariation.
Om arbetet
Arbetet utförs främst inom daglig verksamhet där du stöttar brukaren i vardagen och bidrar till en meningsfull, trygg och utvecklande tillvaro. Du hjälper till med olika aktiviteter, rutiner och sociala sammanhang utifrån brukarens behov och förutsättningar, med fokus på delaktighet och livskvalitet.
Som personlig assistent arbetar du nära brukaren och är en viktig del i att skapa struktur, trygghet och glädje i hennes vardag. Du anpassar ditt arbetssätt utifrån situation och dagsform, och uppmuntrar till självständighet där det är möjligt.
Du blir en del av ett engagerat team och får stöd av chefer och kollegor. Arbetet präglas av ett professionellt förhållningssätt där respekt, öppenhet, engagemang och samarbete är centrala delar, med en gemensam ambition att utveckla verksamheten och skapa bästa möjliga förutsättningar för brukaren.
Om dig
Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och ser varje individs unika behov och möjligheter. Du tar ansvar för ditt arbete, är pålitlig och har förmågan att självständigt planera och ta initiativ i vardagen. Samtidigt är du lyhörd, flexibel och har en hög personlig mognad som gör att du kan hantera olika situationer på ett tryggt och professionellt sätt.
Du har även en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära både kollegor och anhöriga, där du bidrar till en öppen och respektfull dialog kring brukarens behov och utveckling.
Det är meriterande om du har:
Omvårdnadsutbildning
Erfarenhet av arbete med barn/ungdomar med funktionsnedsättning
Kunskap om epilepsi och intellektuell funktionsvariation
Du bör ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du delar brukarens intresse för sång och musik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Tanja Nylén Enhetschef: tanja.nylen@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Kommunalvägen 1-5 (visa karta
)
141 47 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Personlig assistans 1 Kontakt
Enhetschef
Tanja Nylén tanja.nylen@huddinge.se +46853537964 Jobbnummer
10020535