Personlig Assistent Hökarängen Timanställning
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Perfekt arbete för dig som studerar och vill arbeta extra både vardagar och helger. Här finns ett arbete som personlig assistent hos en glad och lugn kille som bor varannan vecka hos mamma i Hökarängen. För rätt person finns ett viktigt arbete för dig som kan arbeta på timmar vid sjukdom eller ledighet av ordinarie personal, med möjlighet för fler timmar.
Vi söker dig som är ansvarstagande kommunikativ och omtänksam. I din roll som personlig assistent kommer du utgöra en viktig del i vår kunds vardag. Din arbetsplats är i kundens hem, vilket innebär att du även kommer att arbeta nära familjen. Du kommer bistå honom genom att hjälpa honom med struktur och rutiner i sin vardag. Till att ta initiativ, att få uppmuntran och stöd till aktiv fritid. Kunden uppskattar att bada, arbeta med sin dator, göra utflykter och att busa.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som söker behöver vara minst 18 år. Du är lugn och envis med ett stort tålamod och en förståelse för hur det är att leva med autism. Du är en trygg och stabil person med båda fötterna på jorden. Som personlig assistent till vår kund måste man alltid vara steget före och vara lyhörd för kundens behov, samt vara lösningsorienterad. Du gillar att ta initiativ och kan agera snabbt om situationen kräver. Ett stort plus är om du har mycket humor och barnasinnet i behåll.
Du behöver även vara tålmodig och låta saker ta tid ibland. Viktigast är ändå att personkemin stämmer och att du som resten av teamet vill skapa förutsättningar till utveckling och göra varje dag värdefull.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• Kunskap eller erfarenhet av autism och stödtecken.
• Erfarenhet av omvårdnad.
• Erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning.
• Rökfri.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• På timmar - extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Varierade arbetstider. På morgon, eftermiddagar/kvällar på vardagar och helger vid behov.
• Du har också möjlighet att jobba extra på skollov, helger och annan ledighet.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Jobbnummer
9734411