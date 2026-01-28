Personlig Assistent Göteborg
2026-01-28
Jag är en Fabulous 17-årig tjej som bor tillsammans med min familj i Göteborg. Jag behöver förstärkning i min grupp och jag hoppas att det är dig jag söker!
Några av de sakerna som jag tycker om är att bada och därför bör du vara simkunnig och tåla klor. Jag tycker också om att vara ute, gå på bio, lyssna på musik och dansa och gå ut med min hund- så jag ser gärna att du som söker också gillar hundar lika mycket som jag! Jag har småbröder som jag älskar och gärna umgås gärna med, så du ska vara okej med småbarn.
Du som vill bli min personliga assistent kommer att assistera mig att göra saker i min vardag, framförallt vill jag göra saker som jag tycker är roligt! Eftersom jag gillar att hitta på mycket och behöver ha assistans till allt, så är det bra om du har god fysik, då det förekommer vissa lyft. Du följer med mig i min vardag, din arbetsplats är både i mitt hem eller ute på aktiviteter.
Jag har epilepsi samt använder en ögonstyrd dator som ett kommunikationshjälpmedel och ser gärna att du har erfarenhet av båda de områdena. Jag har även nyligen fått en venport, därigenom får jag min näring (TPN) och du kommer att få utbildning i detta och det är viktigt att du inte tycker det är obehagligt med blod.
Krav för tjänsten:
- Körkort
- Endast kvinnor
- Erfarenhet av Epilepsi
- Erfarenhet av personlig assistans i hemmet med barn
- Flytande i svenska i både tal och skrift, då kommunikationen är viktig
Meriterande:
- Erfarenhet av TPN och venport (näring ges intravenöst)
- Erfarenhet av stomi
- Förståelse för LSS-världen
- Erfarenhet av akutsituationer
Omfattning: Jag söker dig som vill arbeta på timme under våren och sommaren för att efter sommaren kunna gå upp i tid och arbeta enligt schema. I min assistans är det varierande arbetstider tidig morgon, dag, kväll, vaken natt samt helg så du behöver kunna arbeta varierat och flexibelt.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9709098