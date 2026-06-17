Personlig assistent för timanställning i Klippan
Alois Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Klippan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Klippan
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alois Assistans AB i Klippan
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eller i hela Sverige
JAG SÖKER JUST DIG!
Jag söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent i Klippan-området.
VAD INNEBÄR DET ATT ARBETA SOM PERSONLIG ASSISTENT HOS MIG?
Som personlig assistent utgår man ifrån mina behov och önskemål. Arbetet innebär att vara med i min vardag och arbetsuppgifterna kan vara allt ifrån förflyttningar, av- och påklädning, hushållssysslor, trädgårdsarbete samt medverka vid olika fritidsintressen.
Jag är en man i 50-års åldern som bor tillsammans med min familj, är en djur- och naturmänniska och hoppas att du delar dessa intressen med mig. Hundar och katt finns i hemmet. Som nyanställd får du en anpassad introduktion av mig och självklart kan du alltid vända dig till ALOIS assistans för frågor och funderingar.
VEM SÖKER JAG?
Jag söker dig som trivs att arbeta med människor och som förstår vad det innebär att leva med assistans. Kvinnlig personlig assistent är önskvärt. Du är lyhörd, har god förståelse för min integritet och har lätt för att samarbeta. Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg är meriterande men inget krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Dock krävs både körkort och tillgång till bil då kollektivtrafiken fungerar bristfälligt till trakten.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Arbete enligt överenskommelse och anställningsavtal inom ALOIS assistans. Vi tillämpar individuell lönesättning och är kollektivavtalsanslutna.
Varierande arbetstider mellan klockan 7.00-20.00 vardagar och helger. Timanställning, vid behov. Tillträde omgående.
HUR ANSÖKER DU?
Jag tar gärna emot din ansökan via mejl. För att kunna matcha dig mot denna tjänst är det viktigt att du beskriver dig själv och dina intressen så utförligt som möjligt. Beskriv även din utbildning och vad du har arbetat med tidigare. Bifoga gärna referenser.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor angående tjänsten. Rekrytering och urval sker löpande så jag ser fram emot din ansökan redan idag! Märk din ansökan med referens "701".
KONTAKT
Områdeschef Susanne Sator, tel. 073-508 49 90 el. 042-20 78, 50, ALOIS assistans, Järnvägsgatan 11, 262 37 Ängelholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: info@aloisassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "701". Arbetsgivare Alois Assistans AB
(org.nr 556848-5782)
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
264 31 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alois Assistans AB Kontakt
Områdeschef
Susanne Sator info@aloisassistans.se 042-20 78 50, 073-508 49 90 Jobbnummer
9967963