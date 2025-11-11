Personlig assistent Finspång
Personliga assistenter i Finspång med omnejd
Bor du i eller utanför Finspång och söker ett jobb som personlig assistent?
Omsorgsgruppen söker dig som vill jobba som timvikarie hos flera av våra kunder.
Arbetstiderna är varierande dag, kväll, vaken natt och jour.
Omsorgsgruppen IN AB är ett företag som funnits sedan 1996. Vi driver idag gruppbostäder, daglig verksamhet och personlig assistans. Vi verkar i hela Östergötland.
Du som arbetar hos oss har en förståelse för vad det innebär att arbeta med människor. Du kan stå för vår värdegrund att alla människor är lika värda och att vi strävar efter att nå bästa livskvalitet utifrån individens förutsättningar. Vi arbetar utifrån ledorden Glädje, Respekt, Omtanke och Helhet. Dessa ledord genomsyrar hela vår organisation.
Omsorgsgruppen IN AB är anslutna till Vårdföretagarna och följer deras kollektivavtal för personlig assistans. Vi söker människor som är positiva, empatiska och som vill jobba med människor.
Du får gärna ha erfarenhet från vård och omsorg men det är inget krav. I arbetet förekommer fysiskt krävande moment.
Om du tycker det låter intressant gör en ansökan/förfrågan på: arbete.finspang@omsorgsgruppen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: arbete.finspang@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
