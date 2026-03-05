Personlig assistent, extrajobb i centrala Östersund
Söker du ett av världens bästa jobb? Ett jobb med många lediga dagar fastän du kanske jobbar upp till heltid? Ett flexibelt och viktigt jobb där du känner att DU gör stor skillnad för en annan person ?! Ett jobb med många möjligheter, men UTAN STRESS? Då ska du söka jobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT !
Just nu söker vi dig som är intresserad av att jobba extra (enligt överenskommelse från gång till gång) hos en mysig kvinna i 40-års åldern bosatt i centrala Östersund (ref. 3-26 som du anger i din ansökan så vi vet vilket uppdrag du söker).
Som personlig assistent kommer du att hjälpa kvinnan med rutiner och med det hon säger att hon behöver hjälp med både hemma hos sig, ute i samhället och på sitt arbete inom daglig verksamhet. Kvinnan går själv så att hjälpa till med förflyttningar ingår inte i uppdraget. Kvinnan är aktiv och vill gärna vara ute varje dag, hon tycker om att lyssna på musik, bada, basta, bowla, rida, gå på dans, åka go-kart/biski, mysa med hundar, restaurangbesök och att få följa med dig på nåt annat kul. Med din hjälp är livet fullt av möjligheter!
Erfarenhet av omvårdnad, synskada, autism, epilepsi eller andra funktionshinder är en merit men absolut inte ett krav! Att ni trivs tillsammans är viktigast! Du ska vara rökfri när du jobbar. Du kan inte vara allergisk mot djur el klor. Arbetstiderna är företrädesvis dygn (morgon till morgon) med sovande jour eller enligt överenskommelse med dig! Då kvinnan har en egen bil som assistenterna kör så måste du ha körkort.
Observera att du MÅSTE behärska det svenska språket till fullo!
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla in ditt CV /personliga brev - glöm inte märka din ansökan med ref nr 3-26. Tillträde enligt överenskommelse
För alla uppdrag hos oss gäller;
Noggrann introduktion och utbildning innan start
regelmässig vidareutbildning
pedagogiska måltider/fika på jobbet
friskvårdsbidrag på 4 000:-/år/heltidsanställd
regelbundna personalmöten
hälsokontroller ca. var 3:e år för den som vill
kollektivavtal via Fremia - Kommunal, som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad många andra kollektivavtal för personlig assistenter har
tjänstepension
arbetsskadeförsäkring
föräldrapenningtillägg,
sjukförsäkring
tjänstegruppliv via KP för dig och din familj
Observera att din ansökan kan komma att läsas av företrädaren, samt ev. av de andra personliga assistenterna samt av personal på kontoret.
Vi behåller din ansökan i 2 månader därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla!
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistansföretag! Vi har vårt kontor på Folkets Hus/OSD, Krondikesvägen 93 D (baksidan mot travet till) i Östersund. Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet och hemtjänst och naturligtvis har vi kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
vår Facebooksida; "Personlig Assistansförmedling" eller ring Kerstin Isaksson på tel. 063-10 08 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
