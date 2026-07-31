Personlig Assistent, Centrala Gävle
S.H.I.R.A. AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-07-31
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Personlig assistent, Centrala Gävle
Gillar du sport, struktur och att göra skillnad? Sök som personlig assistent i Gävle!
Söker du en arbetsplats där du slipper stressa och istället kan fokusera på ett personligt och meningsfullt bemötande? Då har du hittat rätt. Jag är en herre i 60-årsåldern i centrala Gävle som behöver nya stjärnor till mitt assistansgäng inför hösten.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Hushåll och omsorg: Matlagning, städning och hjälp med personlig hygien.
Aktiviteter: Följa med ut i friska luften och på olika idrottsevenemang.
Vi söker dig som:
Har körkort (viktigt för våra utflykter).
Är positiv, strukturerad och flexibel.
Sätter stolthet i att ge god omvårdnad och skapa en trygg vardag.
Arbetstider och omfattning:
Totalt finns det ca 90 timmar i veckan att fördela (vardag som helg). Passen är uppdelade på dagtid (07:30–15:00) samt kvällstid (ca 18:00–22:00). Schemat är flexibelt och vi hittar en lösning som fungerar för båda parter.
Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: bertil@shira.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gävle". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare S.H.I.R.A. AB
(org.nr 556929-3730)
803 20 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
S H i R A AB Kontakt
Bertil Johansson bertil@shira.nu 0705202047 Jobbnummer
10017566