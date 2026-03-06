Personlig assistent ca 80%, södra Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du ha ett arbete som känns på riktigt? Där du är med och gör skillnad varje dag, samtidigt som du får ta ansvar, växa och vara en viktig del av ett sammanhang? Nu söker jag en personlig assistent som också vill axla rollen som arbetsledare, och bli en av två nyckelpersoner i mitt team.
Tjänsten är på cirka 30-35 timmar per vecka, med varierande arbetstider dag, kväll och varannan helg. Nattpass (vaken natt) kan förekomma vid behov.
Lite om mig:Jag bor i en lägenhet i södra Stockholm med goda kommunikationer (gröna linjen och buss). Jag lever ett aktivt, socialt och meningsfullt liv - är engagerad i föreningen JAG, arbetar på JAG-center och tycker om att vara i rörelse. För mig är assistans mer än praktisk hjälp - det handlar om trygghet, kvalitet och samspel i vardagen. När det fungerar bra skapar vi tillsammans utrymme för både livsglädje och utveckling.
Vem är du?Jag tror att du är en person som jobbar "framåtlutad", är positiv och ser lösningar - någon som gillar att ta ansvar och ser helheten.
Du:
- Har erfarenhet av AKK och tecken (TAKK/TSP) samt kan assistera mig aktivt i användandet av min ögonstyrda dator i min kommunikation med andra
- Har erfarenhet av personlig assistans, gärna även egenvård
- Trivs med att vara aktiv och har god fysik (jag använder rullstol men går med ditt stöd)
- Är praktiskt lagd, gillar att assistera mig med att laga mat och har ordning omkring dig
- Har tidigare erfarenhet av att leda andra - eller känner att det är ett naturligt nästa steg för dig
Om rollen som arbetsledare:Som arbetsledare är du med och skapar struktur, kontinuitet och kvalitet i assistansen. Tillsammans med min andra arbetsledare har du ett helikopterperspektiv och bidrar till att vardagen fungerar smidigt - både för mig och för assistentgruppen.
Arbetstider:Du arbetar enligt ett fyraveckorsschema med varierande pass, till exempel:
- 07.30/08.30-15.00/16.00
- 13.00-21.00
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
