Personlig assistent Bunkeflostrand
Assistans Arken AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-02-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans Arken AB i Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Sjöbo
Hej!
Vi söker dig kvinna runt 60 år som med din livserfarenhet av äldre damer kan arbeta två dagar i veckan, 7 timmars pass.
Du ska kunna arbeta med taklift, förstå och hantera afasi. Där är omvårdnad och med vår kunds egenvård kunna följa hennes timmar av assistans till det bästa för henne.
Vi ber dig som ansöker att du talar flytande svenska och är rökfri.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: jennie@assistansarken.se Arbetsgivare Assistans Arken AB
(org.nr 556627-7942), http://www.assistansarken.se
218 33 BUNKEFLOSTRAND Jobbnummer
9730998