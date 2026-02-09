Personlig assistent Bunkeflostrand

Assistans Arken AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2026-02-09


Hej!
Vi söker dig kvinna runt 60 år som med din livserfarenhet av äldre damer kan arbeta två dagar i veckan, 7 timmars pass.
Du ska kunna arbeta med taklift, förstå och hantera afasi. Där är omvårdnad och med vår kunds egenvård kunna följa hennes timmar av assistans till det bästa för henne.
Vi ber dig som ansöker att du talar flytande svenska och är rökfri.
Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: jennie@assistansarken.se

Arbetsgivare
Assistans Arken AB (org.nr 556627-7942), http://www.assistansarken.se
218 33  BUNKEFLOSTRAND

Jobbnummer
9730998

