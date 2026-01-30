Personlig Assistent Arboga
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arboga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Arboga
2026-01-30
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Arboga
, Eskilstuna
, Örebro
, Nora
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker nu assistent som brinner för sin yrkesroll och som har stor förståelse för allas rätt till ett bra liv. Vi ser gärna att du är en pigg och engagerad person med glimten i ögat.
Hos vår kund kräver arbetet att du har god kondition, har lätt för att ta instruktioner och är självgående. Du kommer att arbeta i hemmet i närheten av hans familj, men ni som assistansteam förväntas sköta arbetsuppgifterna självständigt. Du erbjuds trevliga kollegor och en aktiv kund som verkligen uppskattar sina assistenter. Du kommer att få individanpassad introduktion och utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som är driven, strukturerad, plikttrogen och har hög arbetsmoral. Man behöver vara påhittig och för att passa till denna tjänst behöver du kunna kommunicera väl på svenska i både tal och skrift. Assistenterna i denna grupp behöver vara lyhörda, stabila och ha förståelse för kundens funktionsnedsättning- Vi värdesätter personlig mognad.
Introduktion och utbildning sker på arbetsplatsen och inom företaget. Det viktigaste är att du och kunden klickar med varandra och har roligt.
Meriterande erfarenheter och krav
• Krav att behärska svenska i tal och skrift.
• Krav att du är helt rökfri.
• Krav på B-körkort, tillgång till egen bil.
• Krav att du är simkunnig.
• Erfarenhet av arbete med barn i lägre åldrar.
• Erfarenhet av TAKK- teckenkommunikation.
Arbetstider/ tjänstgöringsgrad
• På timmar - extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Arbetspassen är förlagda över dygnets alla timmar.
• Vardagar och helger.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder utbildningar och friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektiv avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9713334