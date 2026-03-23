Personlig assistent 80% - Vara kommun
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping
2026-03-23
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Lidköping
, Vänersborg
, Trollhättan
, Vårgårda
, Ale
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en 30-årig kund boende i eget hus i Vara kommun. Tjänsten är på cirka 80% och innebär arbete i form av dygnspass, cirka 2-3 pass per vecka.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Som personlig assistent arbetar du nära kunden och ger stöd i det dagliga livet. Arbetet innefattar att skapa trygghet, struktur och delaktighet i vardagen, samt att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid.
Kunden har autism och epilepsi och är en social person som uppskattar umgänge och aktiviteter. Intressen inkluderar musik, dans, utflykter och att vistas i naturen.Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Följa med på aktiviteter, utflykter och sociala sammanhang
Bidra till en trygg och strukturerad vardag
Vara uppmärksam på kundens behov kopplade till epilepsiKvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom vård, omsorg eller personlig assistans är meriterande
Kunskap om autism och/eller epilepsi är meriterande
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil är ett kravDina personliga egenskaper
Trygg, lugn och ansvarstagande
Lyhörd och flexibel
Initiativtagande och engagerad
Trivs med ett aktivt arbete och socialt samspel
Arbetstid och omfattning
Tjänst: cirka 80%
Arbetspass: dygnspass
Omfattning: cirka 2-3 pass per veckaÖvrig information
Kunden önskar kvinnliga sökanden.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Introduktion ges innan självständigt arbete.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Göteborgsvägen 11 (visa karta
)
451 42 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Dardan Bllacak Dardan.bllacak@inkluderaassistans.se
9814610