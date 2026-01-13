Personlig assistent 78% till man i Kalmar
Hej! Vad roligt att du är intresserad av att jobba som personlig assistent hos oss! Nu söker vi dig som brinner för att göra vardagen lite bättre för andra människor och som vill vara en del av ett tryggt och varmt team. Låter det som något för dig? Läs vidare!
Om rollen som personlig assistent - skapa livskvalitet tillsammans
Som personlig assistent hos oss är du en viktig del i att möjliggöra ett självständigt och meningsfullt liv för våra kunder. Du arbetar nära individen och stöttar utifrån dennes behov, intressen och önskemål. Det kan innebära allt från stöd vid olika vardagsmoment till att följa med på sociala aktiviteter, utflykter, resor samt stöttning vid fritidsintressen som exempelvis att besöka naturen, gå på sportevenemang eller lyssna på musik.Publiceringsdatum2026-01-13Företaget
Vi söker nu en assistent till en av våra kunder i Bergavik. Det är en man i 60 års åldern som tycker om att åka elrulle och njuta av fint väder och frisk luft. Kunden har ingen verbal kommunikation och sondmatas.
Han behöver stöd i vardagen, inklusive hjälp med personlig hygien, förflyttningar och sondmatning. Andra uppgifter kan inkludera hushållssysslor m.m.
Vem vi söker - engagerad, lyhörd och trygg personlig assistent
För att trivas och passa hos oss ser vi att du är en glad, flexibel och pålitlig person. Du har en naturlig känsla för integritet och respekt för andra människor, samtidigt som du är bekväm med att samarbeta och kommunicera i team. Du är tålmodig, positiv och lösningsorienterad i allt du gör. Det underlättar att ta sig till arbetsplatsen om du har körkort och bil.
Krav för tjänsten
God fysik
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande är tidigare erfarenhet av personlig assistans, omvårdnad, LSS eller arbete med funktionsvariationer.Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 78% dag, helg och vaken natt.
Arbetstider: kl. 8-20:30 och kl. 20-8:30
Tillträde: Så snart rätt person finns på plats.
Bakgrundskontroll och referenser krävs innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
