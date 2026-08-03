Personlig Assistent 60% Bara/Skåne- Assistans Kompetens
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svedala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svedala
2026-08-03
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans Kompetens I Sverige AB i Svedala
, Staffanstorp
, Trelleborg
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eller i hela Sverige
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Jag som söker dig är en glad kvinna som bor med min man och dotter i hus. Jag har MS och behöver hjälp med allt i min vardag.
Jag lägger absolut störst vikt vid dina personliga egenskaper, snarare än tidigare erfarenheter av liknande arbete. Beskriv dig själv i din ansökan, vilka egenskaper du har, samt varför just du skulle passa för denna tjänst.
Du behärskar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift och du ska även vara rökfri.
Arbetstider
Tjänsten är på 60 % och omfattar arbete måndag till torsdag kl. 13.00-19.00.
Anställningsformen är Visstid så länge uppdraget varar.
Som personlig assistent blir du en viktig del av en annan människas vardag. Din roll handlar om att skapa trygghet, underlätta det dagliga livet och bidra till att varje dag kan levas på egna villkor. Du kommer att vara ett nära och uppskattat stöd i både små och stora situationer.
Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat:
Stöd vid förflyttningar och praktisk handräckning.
Hjälp vid toalettbesök och personlig hygien.
Hantering och körning av rullstol.
Körning av handikappanpassad bil.
Matlagning samt förberedelse av fika och måltider.
Hjälp med inköp och vardagliga ärenden.
Följa med på aktiviteter, möten, utflykter och naturupplevelser.
Praktiskt stöd i hemmet, såsom städning, ordning och enklare hushållssysslor.
Vara en hjälpande hand i vardagens alla praktiska moment.
Bidra till planering, struktur och god framförhållning.
Skapa lugna, trygga och positiva situationer i vardagen.
Vi tänker oss att du är en omtänksam person som ser värdet i att göra skillnad i någons vardag. Du är trygg i dig själv, flexibel och har förmågan att anpassa dig efter olika situationer och behov.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du:
Är självgående och kan ta egna initiativ.
Har god planeringsförmåga och gärna ligger steget före.
Är social, lyhörd och kommunicerar på ett vänligt och respektfullt sätt.
Är lugn, tålmodig och behåller ett tryggt förhållningssätt även när det händer mycket omkring dig.
Ser möjligheter och lösningar snarare än hinder.
Har förmåga att förutse behov och skapa goda förutsättningar i vardagen.
Visar stor respekt för integritet och personlig sfär.
Har lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv och behov.
Bidrar med värme, positiv energi och ett gott bemötande.
Tycker om att skapa struktur, ordning och en trivsam hemmiljö.
Det här är ett arbete för dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas liv. Genom ditt engagemang, din närvaro och ditt stöd bidrar du till att skapa en trygg, meningsfull och självständig vardag. Tillsammans bygger ni en vardag fylld av möjligheter, delaktighet och livskvalitet
Glöm ej att skriva BARA i ämnesraden när du skickar din ansökan för att försäkra din ansökan kommer rätt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: personal@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bara". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008) Kontakt
Kund och personalansvarig
Johan Wallin wallin@assistanskompetens.se 0722252548, 0722252548 Jobbnummer
10020319