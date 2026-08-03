Marstrand/Tjuvkil - Dagtid Bli en viktig del av Ellas team!
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-08-03
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🌿 Personlig assistent sökes – heltid (Tjuvkil/Marstrand)
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad – varje dag? Vi söker nu en trygg, varm och engagerad personlig assistent till en 23-årig tjej som bor i egen lägenhet i Tjuvkil, med goda förbindelser till Kungälv och Marstrand.
Hos oss handlar arbetet om mer än assistans – du blir en viktig del av hennes vardag, trygghet och livskvalitet.
💛 Om henne Hon är en lugn, glad och charmig person som uppskattar: • långa promenader vid havet – i alla väder • musik, särskilt High School Musical • att vara i köket tillsammans med sina assistenter • mode, inredning och att göra vardagen lite extra fin
Hon lever med komplex epilepsi, har stomi och PEG samt använder gångstöd. Hon har inget verbalt språk, vilket innebär att du behöver vara lyhörd och kunna tolka kroppsspråk, mimik och små signaler.
Epilepsianfall kan förekomma, vilket ställer krav på att du är lugn, trygg och handlingskraftig i akuta situationer.
🧡 Vi söker dig som • är ansvarstagande, trygg och empatisk • har ett lugnt och stabilt sätt – även i oväntade situationer • är bra på att läsa av människor och förstå utan ord • kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra • har god svenska i tal och skrift (dokumentation ingår) • gärna har erfarenhet av vård eller personlig assistans (meriterande men inget krav)
🌊 Om tjänsten Det här är en heltidstjänst för dig som vill vara med och skapa en trygg, fungerande och meningsfull vardag – där både skratt, närvaro och ansvar får ta plats.
Här får du inte bara ett jobb – du får en viktig roll i en annan människas liv. Och dessutom: gott om frisk havsluft.
Tjänstgöringsgrad: 75-100%
Arbetstider: Dagtid kan ändras enligt överenskommelse.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående, rekrytering sker löpande, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistans bolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunder finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
📩 Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163670-2128764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
444 30 (visa karta
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444 30 STENUNGSUND Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
10020317