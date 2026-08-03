Chaufför till Eatadora AB
Eatadora AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna Visa alla fordonsförarjobb i Sigtuna
2026-08-03
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Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du får köra bil, träffa människor och vara en del av ett växande företag?
Eatadora AB söker nu en timanställd chaufför som kan hjälpa oss med leveranser till företag runt om i Stockholm. Tjänsten passar perfekt för dig som studerar, har ett annat deltidsjobb eller vill arbeta extra.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Leverera fruktkorgar, kaffe, catering och andra kontorsprodukter till företag.
Lasta och lossa bilen.
Säkerställa att leveranserna sker i tid.
Ge våra kunder ett trevligt och professionellt bemötande.
Vi söker dig som
Har B-körkort.
Är punktlig, noggrann och ansvarstagande.
Trivs med ett aktivt arbete.
Är serviceinriktad och positiv.
Talar svenska eller engelska.Om tjänsten
Timanställning vid behov.
Arbetspassen är främst vardagar på morgonen och förmiddagen, men helgarbete kan förekomma.
Introduktion och upplärning ingår.
Möjlighet till fler timmar över tid om samarbetet fungerar bra.
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb.
Ett omväxlande arbete där du träffar många olika företag.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett växande företag.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@eatadora.se
och märk ansökan med "Timanställd chaufför".
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Skicka ditt CV info@eatadora.se och märk ansökan med "Timanställd chaufför".
E-post: info@eatadora.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eatadora AB
(org.nr 559284-4418), https://www.eatadora.se/
Södergatan 41 (visa karta
)
195 47 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020312