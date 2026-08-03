Vill du vara med och bygg upp vårt nya fiberprojekt?
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi satsar stort och startar nu ett nytt projekt inom fiberinstallationer - Därför söker vi drivna säljare som vill vara med från start och ta en viktig roll i projektets fortsatta utveckling.
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta med en växande marknad, representera några av Sveriges största operatörer och samtidigt vara med och bygga upp något långsiktigt.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har erfarenhet av fiberförsäljning, telekom eller uppsökande försäljning, men framför allt söker vi dig som har ett starkt driv, gillar att skapa affärer och vill utvecklas tillsammans med ett ambitiöst team.
Hos oss får du:
Arbeta med ett helt nytt och spännande fiberprojekt
En attraktiv provisionsmodell med goda förtjänstmöjligheter
Löpande utbildning och coachning
Tydliga möjligheter att växa tillsammans med projektet
Ett engagerat team med höga ambitioner och stark sammanhållning
Vi söker inte bara någon som vill sälja - vi söker dig som vill vara med och bygga upp ett affärsområde och göra avtryck från dag ett.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag så kontaktar vi dig inom kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
10020314