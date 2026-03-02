Personlig assistent
Nonac Assistans AB
2026-03-02
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
Ystad
Nonac Assistans AB är ett litet företag, med få anställda där vi hjälps åt och ställer upp för varandra!
Vi söker nu 2 stycken assistenter som vill jobba hos oss i sommar & täcka ordinarie personals semesterschema
Vi söker 2 KVINNLIGA assistenter i 19-25 årsåldern, som vill jobba på schema i sommar & eventuellt stanna kvar till hösten och jobba vid behov.
Vår brukare är en glad tjej i 25 årsåldern, som tycker om att hitta på saker. Du som assistent fungerar som förlängda armar & ben för vår brukare, som har assistans dygnet runt och har hjälp med alla vardagliga moment hela dygnet.
Därav förekommer både dag, kväll, natt och helgarbete i tjänsten.
Vi ser gärna att du har körkort - och vill att du är rökfri.
Du måste kunna svenska flytade - både i tal & skrift.
Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: josefin.fischlein@nonac.com
Detta är ett deltidsjobb.
Nonac Assistans AB (org.nr 556794-1249)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9772621