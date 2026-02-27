Personlig assistent
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker nu en personlig assistent - ett arbete där din närvaro, ditt engagemang och ditt bemötande gör verklig skillnad i en annan människas vardag. Uppdraget präglas av ansvar, samarbete och ett lyhört förhållningssätt, där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att skapa trygghet, kvalitet och en meningsfull vardag för den vi finns till för.
Är du sugen på att arbeta med ett av de mest givande arbeten man kan ha, ta chansen och sök nu!
Arbetsuppgifter
Arbetet som personlig assistent innebär att bli en viktig del av en annan människas vardag. Du finns där som ett tryggt stöd i både små och stora moment, allt från att hjälpa till med personlig omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet till att skapa struktur, följa med på aktiviteter och bidra till en meningsfull och aktiv dag. Rollen handlar lika mycket om närvaro och lyhördhet som om praktiska uppgifter.
Du hjälper till att få vardagen att fungera, men också att den blir trivsam, trygg och fylld av möjligheter. Som assistent blir du en person kunden kan lita på, någon som ser detaljerna, anpassar sig efter dagsform och alltid arbetar med respekt för individens integritet och önskemål. Det här är ett arbete för dig som tycker om att göra skillnad på riktigt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med människor och som har hög arbetsmoral. Du ska vara driven, trygg och inte rädd för utmaningar. Du ska vara bekväm med ensamarbete och kunna ta självständiga beslut. Det är även viktigt att kunna fungera i en arbetsgrupp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har omvårdnadsutbildning eller personlig assistansutbildning. Det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av assistansyrket.
Du behöver ha giltigt B-körkort för manuell växellåda.
Inför anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret (utdrag för HVB-hem), i enlighet med gällande regelverk. Utdraget beställs kostnadsfritt via polisen.se.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
