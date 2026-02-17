Personlig Assistent
Noah Assistans Invest Skövde AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
2026-02-17
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noah Assistans Invest Skövde AB i Skövde
, Hjo
eller i hela Sverige
Vi på NOAH Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i Skaraborg.
Vi söker just nu en timvikarie till ett uppdrag i Hjo Kommun med omgående anställning. I arbetet ingår det att arbeta jourtid och dygn pass.
Som personlig assistent utgår du från brukarens individuella behov, önskemål och genomförandeplan för att på bästa sätt stötta och hjälpa till för att individen ska kunna uppnå en så hög livskvalitet som möjligt i sin vardag.
• Meriterande om du är undersköterska men är ej ett krav.
• B kort är meriterande men är ej ett krav.
• Lön enligt kollektivavtal
• Du skall bo i eller i närheten av Hjo kommun med omnejd.
• Du skall kunna arbeta jourtid(natt) samt dygn pass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: jim.edgren@lania.se Arbetsgivare Noah Assistans Invest Skövde AB
(org.nr 556785-3212) Jobbnummer
9746284