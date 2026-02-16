Personlig assistent
Här blir du blir en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. En arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats verkligen gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Jag är 21 år och bor tillsammans med min mamma i Partille. Just nu går jag mitt sista år på gymnasiet och mina intressen är många och varierande - jag gillar allt från innebandy och löpning (framerunning) till att åka skoter, fyrhjuling och skidor - här händer det alltid något!
Jag kommunicerar med hjälp av min iPad, så det är viktigt att du är lyhörd, engagerad och vill vara med i vår kommunikation. Du kommer att hjälpa mig med det mesta i vardagen, både med aktiviteter och praktiska uppgifter, och bli en viktig del av mitt liv. Hos mig får du möjlighet att delta i allt från träningar och skoterutflykter till att stötta i vardagliga uppgifter som matlagning, förflyttningar, kommunikation och personlig omvårdnad.
Jag söker dig som vill arbeta på 80 % med fast schemarad. Arbetstiden ligger främst på eftermiddagar, kvällar och vissa nätter med jour, eftersom jag går i skolan på dagtid.
För att ansöka är det viktigt att du:
Har körkort.
Är aktiv och gillar att hitta på roliga saker - gärna träningsintresserad.
Har god fysisk styrka och uthållighet.
Kan laga mat och tycker om det.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Är positiv, driven, initiativtagande och flexibel.
Omfattning & Arbetsupplägg:
Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: 80 % på fast schemarad. Jour tillkommer utöver den fasta sysselsättningsgraden.
Avtal: Introduktionspass och cirka två månaders timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll. Om det känns bra för båda parter kan övergången till fast sysselsättningsgrad ske tidigare.
Arbetspass: Främst eftermiddag/ kväll, natt med jour samt dagtid under helg.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme),innan anställningens start. Läs mer om utbildningen och genomför den här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
