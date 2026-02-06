Personlig assistent
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hultsfred
2026-02-06
Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Hultsfred
Jag söker personliga assistenter som vill jobba extra vid behov och i sommar som förstärkning till min trygga grupp.
Jag bor i en egen lägenhet i centrala Hultsfred. Mitt största intresse är Speedway!
Du ska vara det stöd jag behöver för att så långt som möjligt vara delaktig i olika aktiviteter och sociala situationer. Som min personliga assistent stöttar du mig också i hemmet och utgår alltid från mina behov och önskemål.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat praktiska sysslor, personlig omvårdnad, medicinska insatser, fritidsaktiviteter och sociala kontakter.
Vi ser helst att du som söker är kvinna, och önskvärt om du har (B) körkort för manuell bil.
Hos mig jobbar man dessa tider:
- Måndag- Onsdag 15:15-00-9:30 med sovande jour mellan 00:00-06:00.
- Torsdag 15:15-00-14:00 med sovande jour 00:00-06:00
- Fredag- Söndag (samt andra lediga dagar) arbetar man dygn från 14:00 till 14:00 med sovande jour mellan 00:00-06:00.
- Söndag 14:00-00-9:30 med sovande jour 00:00-06:00
Du behöver alltså kunna jobba dygn
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9726978