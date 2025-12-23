Personlig assistent
2025-12-23
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
I omsorgen har vi ett salutogent förhållningssätt som innebär att ta tillvara och stärka de funktioner som individen har. Detta gör vi genom att fokusera på individens möjligheter, styrkor och tillgångar. Vi lyfter individens positiva egenskaper och uppmuntrar individen för att stärka sin tro till den egen förmågan. Det salutogena arbetssättet är ett lösningsfokuserat arbetssätt som bidrar till att öka brukarens delaktighet. I ditt arbete som personlig assistent säkerställer du att individen ges möjlighet att leva och bo självständigt.
Du kommer att arbeta i ett team med tre personal och hjälpa en kvinna i 70 års-åldern som bor i Färjestads-området. Arbetet innebär tjänstgöring, dag, kväll och varannan helg och det kan bli aktuellt med sovande jour enligt bilaga J.
Ditt arbete innebär att vara behjälplig med planering, utförande och uppföljning av:
Personlig omvårdnad
Personlig hygien
På- och avklädning
Måltider
Kommunikation
Aktiviteter
Korta utflykter
Handla och uträtta ärenden
Sköta hushållsarbete
Sköta hälsa och besöka vårdinrättningar
Dokumentera löpande i LifeCare
Ge läkemedel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ute efter ett ansvarsfullt och flexibelt arbete där du verkligen behövs och gör skillnad! Du som söker ska vara kvinna och ha fyllt 18 år och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom personlig assistans, vård eller omsorg och är du Undersköterska kan det vara meriterande. Du behöver ha förmågan att skapa en trygg och empatisk miljö där brukaren kan känna sig förstådd och väl omhändertagen. Du behöver också kunna arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Du förväntas ha ett professionellt förhållningssätt och ett gott samarbete med såväl kollegor, chef, anhöriga, hemtjänst och hemsjukvård.
Personliga önskemål från brukaren är att du är lugn, lättsam, positiv, flexibel och gärna åker på små utflykter för att fika eller shoppa (brukaren har egen bil som personalen kör). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. För att bli aktuell för en anställning inom social omsorg i Mörbylånga kommun kommer arbetsgivaren be om att den sökande visar upp utdrag ur polisens belastningsregister mot HVB-hem.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
