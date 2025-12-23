Personlig assistent
2025-12-23
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Jag söker nu ytterligare en person som vill arbeta hos mig i Partille! Jag är 21 år och bor tillsammans med min mamma. Just nu går jag mitt sista år på gymnasiet. Mina intressen är varierande - jag gillar allt från innebandy och löpning (framerunning) till att åka skoter, fyrhjuling och skidor - här händer det alltid något!
Jag kommunicerar inte med ord, utan använder min iPad, så det är viktigt att du är lyhörd och engagerad i vår kommunikation. Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag, och söker någon som vill bli en del av den.
Söker dig som vill ha en fast schemarad på 80 % Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till eftermiddagar, kvällar och vissa nätter med jour då jag går i skolan på dagtid.
Hos mig får du chansen att vara med på allt från träningar, skoterutflykter till att stötta i de vardagliga sysslorna som matlagning, förflyttningar, kommunikation och personlig omvårdnad.
Jag söker dig som:
Har körkort.
Gillar att hitta på saker och vara aktiv - gärna träningsintresserad!
Har god fysisk förmåga.
Kan laga mat och gärna gillar det.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Är driven, positiv, initiativtagande och har lätt för att anpassa dig.
Omfattning & Arbetsupplägg:
Tillträde: Januari 2026.
Sysselsättningsgrad: 80 % på fast schemarad. Jour tillkommer utöver den fasta sysselsättningsgraden.
Avtal: Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Främst eftermiddag/ kväll, natt med jour samt dagtid under helg.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & Anställningsvillkor
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Så ansöker du
