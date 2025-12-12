Personlig assistent
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu medarbetare till våra personliga assistans - ärenden i Sveg med omnejd.
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad varje dag. Vi som arbetar inom personlig assistans strävar efter att erbjuda en trygg och stimulerande miljö för våra brukare och där vi arbetar utifrån brukarens behov och önskemål i centrum.
Tjänsterna är på 70%, resurstid kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och kallelse till intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
• Vara ett stöd i vardagen så att den enskilde kan leva ett, utifrån sina förutsättningar, aktivt liv.
• Arbeta i hemmet med varierande uppgifter; till exempel personlig omvårdnad, visst hushållsarbete tillsammans med den enskilde, fritidsaktiviteter med mera.
• Arbeta utifrån ett motiverande förhållningssätt.
• Följa brukaren där den befinner sig. Kvalifikationer
Krav:
• Utbildning som undersköterska eller personlig assistent eller likvärdig utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren och den enskilde bedömer som lämplig.
Meriterande:
• Erfarenhet av personlig assistans.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
• Du är ansvarskännande och kan jobba utifrån ett motiverande förhållningssätt.
• Du är flexibel och har förmåga till eget initiativ.
Vi erbjuder
Härjedalens kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad .
Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Åsa Remén, Kontaktperson, 0680 - 196 16, asa.remen@herjedalen.se
Karin Van Mierlo, Kontaktperson, 0680 - 163 24, karin.van-mierlo@herjedalen.se
Kommunal Härjedalen, Fackligt ombud, 010 - 442 97 59
Arbetsplats
846 91 Härjedalen
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
