2025-11-03
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och brukare. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Tierps kommun kännetecknas av kundsfokus och framtidstro. Vi söker dig som visar respekt, tar ansvar och har mod att tänka nytt i arbetet som personlig assistent hos oss.
Inom vård och omsorg arbetar vi för att ha en verksamhet med hög kvalité som är värdeskapande för våra brukare.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och empatisk medarbetare till vår verksamhet inom funktionshinderomsorgen, personlig assistans. Om du vill göra skillnad i människors liv och bidra till ett meningsfullt arbete, är detta en möjlighet för dig!
I rollen kommer du ge stöd och hjälp till personer i deras vardag, vilket innebär att du bland annat kommer assistera vid personlig hygien, påklädning och måltider. Utöver detta kommer du även att delta i planering och genomförande av individuellt anpassade aktiviteter för att främja självständighet och livskvalitet, samt arbeta för att skapa en trygg och stimulerande miljö för brukaren. Samverkan med anhöriga, kollegor och andra professioner är en viktig del av arbetet för att säkerställa bästa möjliga omsorg och stöd.
I tjänsten ingår även att dokumentera och följa upp individuella genomförandeplaner och mål, samt att bidra till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Inom personlig assistans har brukaren ett stort inflytande över vilka som anställs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att personkemin stämmer mellan dig och brukaren.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som personlig assistent arbetar du i den enskildes hem. Arbetsplatsen är förlagd en bit utanför Tierp.Kvalifikationer
Datavana
Goda datakunskaper för att kunna dokumentera
Språk
Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skriftUtbildningsbakgrund
Relevant utbildning, så som tex vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet är meriterande.Erfarenheter
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar inom funktionshinderomsorg eller LSS
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på brukarens behov och uppnå god brukartillfredsställelse.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Som personlig assistent ska du kunna arbeta självständigt och inte vara rädd att ta egna beslut. Du ska kunna sköta de vardagliga sysslorna i ett hem.
Arbetet ställer krav på att du arbetar utifrån stor flexibilitet och vara lyhörd för brukarens behov och önskemål. Du ska ha ett gott bemötande samt god kommunikation, samt se den enskilda individen.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
