Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun?
Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Vi söker trygga, engagerade och ansvarsfulla personliga assistenter för att arbeta med ett barn under 10 år som har specifika omvårdnadsbehov
Arbetet innebär bland annat att du ger stöd och hjälp efter omvårdnadsbehov och utför aktiviteter i vardagen utifrån genomförandeplan.
Vi arbetar efter en gemensam målsättning inom personlig assistans där vi ska erbjuda den enskilde en meningsfull vardag, ge möjlighet till självbestämmande, integritet och privatliv.
I denna roll blir du en viktig del av barnets vardag, där du skapar en trygg stimulerande och utvecklande miljö i familjens hem. Ditt arbete innebär nära samarbete med förälder och kollegor för att ge barnet bästa möjliga stöd och omsorg.Kvalifikationer
Vi söker dig med personlig lämplighet för uppdraget, det är meriterande om du har gått omvårdnadsprogrammet eller annan omvårdnadsutbildning som vi bedömer som likvärdig.
B-körkort och datavana behövs.
Viktiga egenskaper som värderas högt är att du är självständig, noggrann och tar ansvar. Du ska ha lätt för att samarbeta i arbetsgruppen och arbeta mot mål i bland annat genomförandeplan.
Erfarenhet av personlig assistans och/eller omvårdnadsarbete är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vi söker ett vikariat på 6 månader med sysselsättningsgrad på 100% för arbete dag och kväll, med möjlighet till förlängning samt två tillsvidareanställda med sysselsättningsgrad på 100% för vaken natt. Heltidsmått för arbete dag och kväll är 37 timmar, heltidsmått för vaken natt 34,33 timmar.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Anna Åkerström, enhetschef 0511-386857 Jobbnummer
