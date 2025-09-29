Personlig assistent
2025-09-29
Personlig assistent söktes till man i 70-årsåldern. Vi söker en personligassistent till vår kund i Upplands Väsby. Som är en 70-årig man med funktionsnedsättning, svårt med balans och hjärnskada. Om Kunden Kunden är en bosatt man i Upplands Väsby. Han har ett stort intresse för bilar och tycker om att köra bil på datan i sitt hem. Detta är en aktivitet som skapar glädje och välbefinnande för honom, och du som assistent gärna får uppmuntra och vara delaktig i. Kunden behöver hjälp med stöd i vardagen såsom personlig omvårdnad, exempelvis hjälp med hygien, på- och avklädning samt måltider. I hemmet ingår även praktiska sysslor som städning, tvätt, enklare matlagning och inköp. Utöver det behöver han stöd vid förflyttningar och följeslagare till vårdbesök, promenader och andra aktiviteter utanför hemmet. Vi söker dig som är engagerad, trygg och ansvarstagande person som vill arbeta nära en man i 70 års åldern med hjärnskada, svårt med balans och funktionsnedsättning. Du har ett gott bemötande, är lyhörd för individens behov och kan skapa en trygg och trivsam vardag. Det allra viktigaste är dina personliga egenskaper och vilja att hjälpa människor. Vi vill att du talar svenska eller engelska. Har du erfarenhet av medicinsk omvårdnad är det meriterande. Arbetstid Vi söker en assistent som vill jobba heltid. Arbetstiderna: är enligt överenskommelse Anställningen är en tillsvidareanställning, Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Du ansöker genom att mejla ditt cv och personliga brev till zemariam2005@hotmail.com
. Eller info@samcare.nu
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: zemariam2005@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samuel's Service Jobbnummer
