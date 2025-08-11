Personlig assistent

Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv
2025-08-11


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv, Kävlinge, Höör, Lund, Svalöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB i Eslöv, Sjöbo, Helsingborg, Simrishamn eller i hela Sverige

Vi söker personlig assistent till kvinna i Eslöv.
2 dagar i veckan, måndag till fredag
arbetstid 10-17

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: jessica@lovet.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB (org.nr 556618-2621)
Ringarev 2 (visa karta)
241 36  ESLÖV

Arbetsplats
Lövets personlig assistans/service massageAB

Jobbnummer
9452040

Prenumerera på jobb från Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB: