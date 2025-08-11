Personlig assistent
Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
Vi söker personlig assistent till kvinna i Eslöv.
2 dagar i veckan, måndag till fredag
arbetstid 10-17 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: jessica@lovet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB
(org.nr 556618-2621)
Ringarev 2 (visa karta
)
241 36 ESLÖV Arbetsplats
Lövets personlig assistans/service massageAB Jobbnummer
9452040