Personlig Assistent

Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv
2025-08-29


Vi söker nu en personlig assistent till ung man som bor i egen lägenhet i Svalövs kommun.
Blandade arbetspass, tex 8-17, 13-21 och 20:30-08:30 ( med väntetid/jour)
Brukaren behöver hjälp med all ADL
4 veckors rullande schema
vi ser gärna att du som söker har körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jessica@lovet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB (org.nr 556618-2621)
Ringarev 2 (visa karta)
241 36  ESLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lövets personlig assistans/service massageAB

Jobbnummer
9483007

