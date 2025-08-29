Personlig Assistent
Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2025-08-29
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB i Eslöv
, Sjöbo
, Helsingborg
, Tomelilla
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till ung man som bor i egen lägenhet i Svalövs kommun.
Blandade arbetspass, tex 8-17, 13-21 och 20:30-08:30 ( med väntetid/jour)
Brukaren behöver hjälp med all ADL
4 veckors rullande schema
vi ser gärna att du som söker har körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jessica@lovet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lövets Personlig Assistans, Service O Massage AB
(org.nr 556618-2621)
Ringarev 2 (visa karta
)
241 36 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lövets personlig assistans/service massageAB Jobbnummer
9483007