Personlig assistent - vaken natt
God Assistans i Syd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2026-01-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas och göra skillnad i någons vardag?
Här har du chans att jobba med en pojke som behöver din hjälp för att må bra och sova gott. Du blir en viktig del av hans vardag, och en trygg punkt under natten.
Vi är redan ett engagerat team runt pojken, som vi nu utökar då behovet av assistans har ökat. Hos oss blir du del av ett sammansvetsat gäng som arbetar nära familjen för att skapa bästa möjliga livskvalitet.
Tjänsten omfattar ca 85 % vaken natt.
Om uppdraget
Under nattetid är din uppgift att skapa en lugn och säker miljö. Du ser till att pojken har förutsättningar att sova gott.
Om du arbetar dagtid innebär du roll att vara ett stöd i hans dagliga liv, både i hemmet och vid olika aktiviteter. Det innebär att du följer med på allt som händer i killens liv och är ett fysiskt och kommunikativt stöd i alla tänkbara situationer.
Arbetsuppgifter oavsett tid på dygnet innefattar kontinuerlig tillsyn för att värna hans säkerhet, hjälp med hygien och lägesförändringar samt omvårdnad och behandling vid behov.
Du blir en viktig del av ett team som jobbar aktivt för att ge honom en meningsfull tillvaro utifrån hans egna behov, önskemål och förutsättningar.
Om pojken
Han är en glad pojke som trivs bland människor. Han går i skolan, vilket han verkligen gillar. Förutom skolan har han ett stort intresse för tåg i olika former, höjdpunkten på veckan brukar bestå i ett besök på någon av Malmös tågstationer där han lyssnar på tåg. Han tycker också mycket om att träna i simbassäng, kasta bollar av alla slag och att lyssna på film och musik. Att vara del av sociala sammanhang är en viktig del i pojkens liv. Han vill vara med när det händer saker och uppskattar en aktiv och varierad vardag men där rutiner och förutsägbarhet är viktigt för att skapa trygghet och stabilitet.
Han har en medfödd sjukdom som gör att han förlorar funktioner successivt. Han är rullstolsburen, kan inte se men hör jättebra. Han saknar talat språk men kan ljuda. Han behöver hjälp med i princip allt - mat, hygien, lek och socialt samspel.
Familjen består av föräldrar, en storebror och en liten hund.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg, strukturerad, lyhörd och noggrann som person. Vårt team behöver dig som är initiativtagande, orädd och ansvarsfull med goda och många år av erfarenhet inom vård.
Det är avgörande att du kan läsa av situationer och uttrycka dig på ett tydligt och anpassat sätt.
På grund av sin sjukdom är pojken infektionskänslig och därför måste du följa goda hygienrutiner och stanna hemma även vid lätt förkylning.
Önskemål och krav
• Du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbete inom vård, krav
• Du har erfarenhet av att arbeta natt
• Du är simkunnig och tål klor, krav
• Du har B-körkort mycket goda kunskaper i svenska språket
• Det är meriterande om du har erfarenhet av epilepsi, att arbeta som personlig assistans eller arbete med funktionsvariation
Arbetstider och introduktion
Pojken har assistans dygnet runt med vaken natt. Din introduktion sker främst under dag/kvällstid, efter introduktionen kommer du att arbeta vakna nattpass.
Vad vi erbjuder:
Hos oss får du inte bara ett meningsfullt jobb, utan också stor möjlighet till personlig utveckling och utbildning inom området. Du blir del av en liten men härlig arbetsgrupp som stöttar varandra och där vi tillsammans arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för killen vi assisterar.
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Ansökningar med videoinspelning kommer att prioriteras.
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande.
Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket.
Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information läs gärna mer på God Assistans hemsida, God Assistans - Vårt löfte.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000kr/år samt kontinuerlig utbildning.
Vi kommer att begära ett personbevis vid anställning. Du beställer det på Skatteverkets hemsida samt utdrag av belastningsregister från Polisen.
Anställningsform: Provanställning som övergår i tillsvidareanställning Omfattning: 85 %, vaken natt Ersättning
God Assistans i Syd AB
(org.nr 559079-3237) Kontakt
Yasmine Schönström yasmine.schonstrom@godassistans.se Jobbnummer
9700568