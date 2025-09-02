Personlig assistent - deltid, Bålsta
2025-09-02
Hej!Jag är en ung man som bor i Bålsta och söker nu ytterligare en personlig assistent till mitt härliga gäng! Tjänsten är en schemaanställning på 20 timmar per vecka, med möjlighet till extra inhopp vid frånvaro eller sjukdom.
Lite om mig:
Jag har många intressen och gillar att vara ute i naturen, promenera med våra familjehundar, bada, lyssna på musik och ljudböcker, och umgås med familj och kompisar. Jag har ett eget hem och behöver stöd i vardagen med allt från förflyttningar, måltider och kommunikation till träning och arbete. Jag söker dig som:
- Är engagerad och vill göra skillnad
- Är noggrann men också flexibel
- Har förståelse för integritet och rollen som assistent
- Talar god svenska (för kommunikationens skull)
- Inte är allergisk mot pälsdjur - jag har både katt och hund
- Har körkort och bil - det är ett måste då närmaste busshållplats ligger 3 km bort
Erfarenhet av assistansarbete är ett plus, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vill lära dig!
Arbetstider: Arbetet sker enligt schema på ca 20 timmar/vecka och omfattar dag, kväll, vaken natt och helg. Utöver dina fasta timmar ser jag gärna att du kan hoppa in vid behov.
Låter det här som något för dig?Skicka in din ansökan - jag ser fram emot att få lära känna dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9488365