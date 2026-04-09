Personlig assistans i Köping
2026-04-09
Vi söker en engagerad och kommunikativ personlig assistent till en kille med autism.
Arbetet kräver att du är lyhörd, strukturerad, lugn och mycket ordningsam- Du har ett genuint intresse för tydlig och anpassad kommunikation. Brukaren använder visuellt stöd i vardagen, har du erfarenhet av det är det meriterande.
Du är van att dokumentera och följa handlingsplaner på svenska.
I hemmet finns det hund så du behöver trivas i en miljö där hundar finns och ibland hjälpa till.
I arbetsuppgifterna ingår:
stödja i kommunikation med visuella hjälpmedel
dokumentera arbetet
arbeta strukturerat med rutiner och tydliggörande pedagogik
personlig omvårdnad
hushållssysslor som matlagning, städning och inköp
åka på aktiviteter som badhus, ridning och ärenden
medverka på dagcenter eller annan plats
bidra till en lugn, trygg och tydlig tillvaroPubliceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Svenska: flytande, mycket god läs- och hörförståelse samt behärska svenska i skrift
Engelska: mycket god läs- och hörförståelse
Erfarenhet av PECS är mycket meriterande
Personlig assistent utbildning är meriterande
Körkort är ett krav
Utdrag från belastningsregister och två referenser krävs redan vid första ansökan.
Arbetstider:
Helger och vardagar
Dag, kväll och vaken natt.
Dubbel assistans 24 h
Tillträde snarast. Möjlighet till tillsvidare anställning efter 1 sept.
Rekryteringen kommer starta omgående
Möjlighet till tillsvidare anställning efter sommaren Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
skicka cv och ett personligt mail. Ansökningar via andra plattformar kan inte behandlas.
E-post: yvonne@ungassistans.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Heltid personlig assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ung Assistans i Mälardalen AB
(org.nr 556809-7306)
Kanonbergsvägen 2
)
731 30 KÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9845983