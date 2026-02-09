Personbilsmekaniker
2026-02-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du en driven och noggrann personbilsmekaniker som brinner för fordon och teknik? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten
Som personbilsmekaniker hos oss arbetar du med service, felsökning och reparation av personbilar. Arbetet omfattar både mekaniska och elektroniska moment, och du blir en viktig del av vårt verkstadsteam.
Vi söker dig som:
Har utbildning som personbilsmekaniker eller motsvarande erfarenhet
Har goda kunskaper inom service och reparation av personbilar
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Ett stort plus är om man har varit personligservicetekniker.
Kunna använda sig av olika diagnosprogram
Meriterande:
Erfarenhet av diagnostik och felsökning
Erfarenhet från märkesverkstad
AC-certifikat
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till christina@carpros.se
. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: Christina@carpros.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carpros Sverige AB
(org.nr 556730-0438), http://www.bilverkstadgbg.se
Karlsbogårdsgatan 7E (visa karta
)
425 37 HISINGS KÄRRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
