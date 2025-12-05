Personbilsmekaniker
2025-12-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Erfaren bilmekaniker sökes till auktoriserad verkstad
Vi söker en erfaren bilmekaniker till vår auktoriserade verkstad, med fast anställning. Tjänsten är på heltid, med specifika arbetstider måndag-lördag (8-10 timmars pass).Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Byte av däck, reservdelar och kamrem osv
Allmän service och underhåll (oljebyten, bromsar, däck etc.)
Felsökning och reparationer på olika bilmärken.Profil
Vi söker dig med 1-2 års erfarenhet som bilmekaniker. Du har bred kunskap om olika bilmärken, är van vid moderna diagnostikverktyg och känner dig trygg med komplexa reparationer. Vi värdesätter noggrannhet, ansvarstagande och en förmåga att arbeta både självständigt och i team. Urdu talande är ett krav då de flesta av våra kunder föredrar tala Urdu med vår bilmekaniker. Månadslön: 35000krOm företaget
Verkstaden är en auktoriserad märkesverkstad som arbetar med alla typer av bilmärken. De erbjuder service och reparationer av högsta standard och värnar om professionalism och långsiktiga kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
mejl
E-post: saztech.digital@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saztech Digital AB
(org.nr 559310-0059)
Grantoppsgränd 70 (visa karta
)
165 77 HÄSSELBY Arbetsplats
Saztech Digital Solutions AB Kontakt
Muhammad Azeem Akhtar saztech.digital@outlook.com 0704370157 Jobbnummer
