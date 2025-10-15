Personbilsförare - Göteborg
Zäkra Leveranser i Sverige AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zäkra Leveranser i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Personbilsförare/Testare hos Zäkra Leveranser i Sverige AB - Västra Götaland
Biltestkoordinator
Zäkra Leveranser i Sverige AB är ett ungt och växande transportföretag i marknadsledande position inom sitt segment. Bolaget är i en fortsatt expansiv fas och söker ännu fler duktiga medarbetare till vårt sammansvetsade gäng på mer än 250 Fälttestare.
Du kommer att utföra lättare besiktningar och test för inköp och leveranser av fordon åt vår kund Riddermark Bil AB. Arbetsdagen startar på olika platser varje dag och det kan sträcka sig ut över hela landet. I tjänsten ingår det att ta sig fram med kollektivtrafik och det förekommer även en del promenader, mer eller mindre vissa dagar. Du kommer få uppleva många olika platser och storstäder med stor chans till intern utveckling under din tid hos oss på Zäkra Leveranser i Sverige AB.
Om dig
• Vi söker dig som kan jobba 5 dagar i veckan, varierande tider även kvällar och helger.
• Manuellt B-körkort är ett krav och vi ser helst att du ska ha haft körkort i minst 4 år.
Vi ser helst att du som söker har mekaniska eller - fordonstekniska kunskaper.
Meriterande är om du är utbildad bilmekaniker eller något vi ser som likvärdigt.
Är du ambitiös och brinner för att lära så är du alltid välkommen att söka till oss!
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är flexibel och har lätt att anpassa dig till nya förutsättningar, men även att du är social och är serviceinriktad då det är mycket kundkontakt.
Vi ser även att du kan ses som en i teamet men samtidigt är självgående, har god tid hållning och kan arbeta under eget ansvar då det förkommer en del planering i arbetet. Som person är du även tydlig och lyhörd i din kommunikation.
Du behärskar det svenska språket i både tal och skrift obehindrat.
Välkommen med din ansökan:
Anställningen är en behovsanställning (Tim)
Startlön på 140 kr/tim och vi tillämpar individuell lönesättning utifrån bland annat meriter, kompetens och tidigare erfarenheter.
OB-tillägg kväll/helg
Bifoga CV samt personligt brev i ansökan. Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan nu.
Zäkra Leveranser är ett företag som utför fordonstransport och kvalitetssäkring av inköpta fordon, primärt åt vår partner - Riddermark Bil.
Tillsammans med Riddermark Bil delar vi värderingar som Ärlighet, Ansvar, Respekt, Engagemang och Trygghet. Dessa ledord gäller såväl internt som externt gentemot kunder och partners.
Vi är idag 250+ fälttestare som utför biltransporter över hela Sverige!
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Zäkra Leveranser i Sverige AB
(org.nr 559154-5255) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Teodor Bohman Rekrytering@zakra.se 0101-790790 Jobbnummer
9558023