Personalplanerare för extraarbete
Point Logistik Gota Media AB / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-09-23
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Point Logistik Gota Media AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en behovsanställd personalplanerare för extraarbete!Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som söker ett flexibelt extrajobb?
Om tjänsten: Som behovsanställd personalplanerare hos oss arbetar du med långsiktig personalplanering av distributörer och packsalsmedarbetare. Du bemannar vår distributionsorganisation, rekryterar kandidater och hanterar ledighetsansökningar. Du säkerställer att vi har distributörer på alla våra distrikt och planerar användandet av resurser med hög kostnadsmedvetenhet. Du ansvarar för att personalplaneringen sker inom ramen för gällande kollektivavtal och följer vilotidsregler. I arbetet ingår också löneadministrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att arbeta i ett team av personalplanerare som är placerade på något av våra fem kontor; Kristianstad, Karlskrona, Kalmar, Växjö eller Borås. Du arbetar i nära samarbete med företagets områdeschefer och driftledare. Vi erbjuder dig ett självständigt och stimulerande arbete i en organisation i utveckling. Verksamheten kännetecknas av ett högt tempo samt krav på beslut och flexibilitet.
Tjänsten innefattar:
- Personalplanering och bemanning av distributionsorganisationen
- Rekrytering av kollektivanställda
- Planering av introduktion och handledning av nyanställda
- Kontroll av arbetstillstånd
- Ledighetsplanering
Självklart följer du företagets policys och beslutade arbetsprocesser samtidigt som du bidrar i vårt övergripande förbättringsarbete och det gemensamma arbetet mot företagets mål.Din profil:
För att trivas och prestera i rollen är du lösningsorienterad och har en god förmåga att självständigt driva arbetet framåt. Som person är du anpassningsbar och kan snabbt ställa om dina prioriteringar vid behov. Du är dessutom en van datoranvändare och bekväm med arbete i digitala miljöer.
- Du har en mycket god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska
- Planering kommer naturligt för dig, du är noggrann och strukturerad
- Du är en god relationsbyggare och bra på att samarbeta
- Du har en helhetssyn och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut
- Du tar med i beräkningen hur dina beslut påverkar andra, i första hand då dina "kunder"
- Erfarenhet av arbete med personalplanering och rekrytering är meriterande
Låter detta som ett spännande extrajobb för dig? Matchar du ovanstående profil? Då ser vi fram emot din ansökan! Observera att vi gör ett löpande urval så skicka din ansökan snarast, dock senast 2025-10-10.
Välkommen med din ansökan!
Vi på Point logistik är experter på last-mile-distribution och finns i Borås-Sjuhärad, Växjö-Kronoberg, Kalmar, Karlskrona-Blekinge samt Kristianstad-Östra Skåne. Vårt huvuduppdrag är att dela ut tidningar. I vårt distributionsnät erbjuder vi företag tjänster för leverans av tidskrifter, post och paket. Tillsammans med Early Bird, ett bolag som ägs av Sveriges största mediehus, når vi fram med leveranser hem till människor i hela landet.
Vi vill vara de lokala hjältarna som hjälper e-handlare att överleva och förenklar vardagen för de många människorna. Vi är också den lokala partnern som hjälper andra att lyckas och kan vår omgivning.
Vår vision är att ge människor en bättre start på dagen. Det är också en vision som spinner vidare på vår ägare mediekoncernen Gota Media AB:s ambition om att vara med och skapa ett bättre samhälle. En dag börjar bra när brevlådan fylls med förväntningar, överraskningar, viktiga försändelser i form av tidningar, post och paket. För distributörer kan en dag börja bra när ditt deltidsarbete hos Point skapar möjligheter! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Point Logistik Gota Media AB
(org.nr 556503-3098), https://www.pointlogistik.se/ Jobbnummer
9522275