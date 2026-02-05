Personalkonsult
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Personalavdelningens roll är att leda, utveckla och samordna arbetsgivarfrågor, samt ge stöd till chefer så att de kan fullfölja sitt arbetsgivaransvar. Personalavdelningen ska bidra till att verksamheterna har bra förutsättningar för att nå uppsatta mål med nöjda medborgare och medarbetare samt för att stärka Boden kommuns arbetsgivarvarumärke. Personalavdelningen består av 23 medarbetare uppdelat på en löneenhet och en personalenhet.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Nu när en av våra personalkonsulter går på föräldraledighet vill vi rekrytera en vikarie som kan gå in och stödja Kommunledningförvaltningens chefer. Det innebär att hjälpa cheferna så att de kan fullgöra sitt arbetsmiljö-, rehabiliterings- och arbetsrättsliga ansvar samt i övrigt verka för att Bodens kommun är en attraktiv arbetsgivare. Som personalkonsult har man stöd av övriga medarbetare på personalavdelningen, där det idag finns gedigen erfarenhet både om Kommunledningsförvaltningen och alla HR-processer.
Exempel på processer som personalkonsulterna stöttar chefer inom är: rekrytering, rehabilitering, arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa, förhandling, löneöversyn och lönesättning. Som personalkonsult arbetar du nära cheferna och bidrar med kunskap samt tolkning av lagar, avtal och riktlinjer inom personalområdet. I arbetsuppgifterna ingår också att arbeta med vissa personaladministrativa uppgifter. Förbättringsarbete inom personalprocesserna är ett kontinuerligt arbete både inom specifik förvaltning men även kommunövergripande.Kvalifikationer
För denna roll söker vi dig som främst har:
* Akademisk utbildning inom HR/personalområdet
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
* Goda kunskaper i MS office
Vi välkomnar även dig som är i början av din karriär att söka. Kanske tar du examen till våren och vill ta chansen att prova en bred HR-roll som ger dig inblick i flera områden inom HR och personalfrågor.
Det är meriterande om har:
* Några års erfarenhet av arbete med personalfrågor
Som person söker vi dig som har lätt för att ta till dig nya arbetssätt, digitala verktyg och system. Din roll innebär självständigt arbete och det innebär att du behöver ha initiativförmåga, kunna planera och prioritera. Din roll innebär också att samarbeta med andra vilket innebär att du behöver ha förmåga att skapa förtroendefulla relationer och bidra med din kompetens. Du ser möjligheter och vågar prova nytt.
Om anställningen: Tjänsten är ett vikariat under en pågående föräldraledighet. Planen är att du påbörjar introduktion och timanställning under aprilmaj för att därefter gå in i vikariatet från mitten av augusti. Vikariatet sträcker sig preliminärt till april/maj 2027.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
