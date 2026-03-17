Personalhandläggare till Divisionsstaben
Markstridsskolan (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsskolan skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling av organisationer och förband, utbildning av chefer och stabsmedlemmar samt träning av förband.
Divisionsstaben är ett krigsförband tillhörande Markstridsskolan (MSS) som är lokaliserat till Skövde. Staben består av både kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare och soldater. Divisionsstabens främsta uppgifter är att utveckla krigsförbandet 1. Divisionsstaben, utöva divisionsledning och leda divisionens ingående förband inom armén, stödja utveckling och samordning av typförbandet division och dess förband samt genomföra försvarsplanering. Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Divisionsstabens främsta uppgifter är att:
• Stödja divisionschefens ledning av divisionen.
• Stödja divisionschefens och hans underställda chefer med rätt beslutsunderlag under både planering-, genomförande- och utvärdering av divisionens verksamhet och operationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som personalhandläggare ansvara du för handläggning av Divisionsstabens tidvis tjänstgörande personal (Reservofficerare, GSS/T och Pliktpersonal) tillika MSS reservofficershandläggare och utgöra ett kompetensstöd inom reservofficersfrågor.
Du leder krigsplaceringsarbete på uppdrag av stabschefen och ansvarar för kontakt gentemot Plikt- och prövningsverket i krigsplaceringsfrågor.
Tjänsten stödjer stabschef och personalchef inom personaltjänstområdet.
Befattningen innebär även krigsplacering i divisionsstaben inom personalfunktionen samt deltagande på övningsverksamhet både nationellt och internationellt. Det innebär att du periodvis har bortavaro på övningar och tjänsteresor. Krigsplacering i ett krigsförband innebär att det ställs krav på god fysisk förmåga.
Du kommer även att utbilda i personalrelaterade frågor och vara ett stöd för chefer och personal samt viss ekonomiadministration ingår också som en naturlig del i arbetet.Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Arbetslivserfarenhet inom personaladministrativa området
• God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
• Tidigare erfarenhet inom personaltjänstområdet inom Försvarsmakten
• Utbildning och erfarenhet inom krigspersonaltjänst
• Erfarenhet av stödsystem PRIO, VIDAR, LSS Mark.
• Genomförd och godkänd GMU eller värnplikt.
• Militära förarbevis (Bil och minibuss)
• Genomfört RO-handläggarutbildning vid MHS Halmstad
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav, då tjänsten innebär krigsplacering.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Du tycker om att tillhöra ett team men ansvarar för självständiga arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du är serviceinriktad och har en hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter i tal och skrift, är tydlig och kommunikativ. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Övrig information
Anställning: Civil
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger
Arbetsort: Skövde (Resor nationellt och internationellt förekommer)
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen
Övlt Håkan Sigurdsson, hakan.sigurdsson@mil.se
, 070-265 52 12
För information om rekryteringsprocessen
Victoria Jungert, HR-generalist, victoria.jungert@mil.se
, 070-265 54 69
Fackliga företrädare nås via vx 0500-465000
Officersförbundet, Freddy Wozny
Försvarsförbundet, Britt Dahlman
SEKO, Crister Florin
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-13. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Ersättning
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.
