2025-12-17
Gullmarsgården och Kung Rane söker ny personalchef.
Vi är två korttidsboende samt BMSS enligt SoL. Vår målgrupp är samsjuklighet; missbruk, psykiatri. Sammanlagt har vi 40st klienter och 20st medarbetare.
I vår personalstad arbetar, sjuksköterska, undersköterskor och beteendevetare från olika delar av psykosocialt arbete.
Vårt motto är: Alla är värd en hundrade chans. Vi arbetar utifrån ett Salutogent förhållningssätt vilket genomsyrar hela vår organisation.
Personalchefens arbetsuppgifter är att stötta upp med genomförandeplaner, dokumentationstöd, viss schemaläggning, rekryteringar, medarbetarsamtal och lönesamtal samt utveckling av metoder och kompetens. 50% av tjänsten består av dagligt arbete i vården med våra boende. Du kommer arbeta i nära samarbete med både teamet och föreståndare/VD. Vara en kunskapskälla, container samtidigt säkerställa att vi håller lagen i alla delar inom uppdraget från både Socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen.
Att inneha god kunskap om socialt arbete, sociologi och dokumentation ses som meriterande.
Arbetsgivaren är privat som innehar kollektivavtal genom Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: Sara@sal.nu
