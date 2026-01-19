Personaladministratör till Psykologiska institutionen
Göteborgs universitet / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Psykologiska institutionen är en arbetsplats för ca 130 personer och varje år utbildar vi omkring 1 200 studenter. Vår forskning och utbildning handlar om grundläggande principer och processer som hjälper oss att förstå och förutsäga mänskligt beteende, liksom att tillämpa psykologisk kunskap inom många viktiga samhällsområden. Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och arbetsmiljöer. Institutionen är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten och ligger vid Linnéplatsen i Göteborg. Se www.gu.se/psykologi
för mer information.
Vi söker nu en personaladministratör till institutionens verksamhetsstöd som består av 18 administratörer och handläggare i olika roller. På Psykologiska institutionen arbetar personaladministratören brett med HR-frågor, i nära samarbete med personalhandläggaren.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som personaladministratör är du ett stöd i personalrelaterade frågor till institutionsledning och personal. Du kommer att arbeta brett med löpande personaladministration i universitetets olika personalsystem. Det innebär framför allt att administrera ärenden i personalsystemet Primula - ärenden såsom nyanställningar, förändringar av anställningar, semester och ledigheter, sjukvård-, läkemedels- och friskvårdsersättningar. Vår personaladministratör bistår även som administrativt stöd i olika delar av våra rekryteringsprocesser i systemet ReachMee, med ett särskilt ansvar för rekrytering av forskningsassistenter i olika roller. Andra arbetsuppgifter som ingår i anställningen är exempelvis att skriva olika underlag (t.ex. beslut, underlag till MBL, avtal), sammanställning av personalstatistik, introduktion och avslut av anställda, skapa/utveckla processer och rutiner för digitalisering samt diarieföring. Även exempelvis pensionsfrågor och migrationsfrågor kan komma att ingå. Utöver detta är vår personaladministratör sekreterare och HR-stöd i institutionens arbetsmiljögrupp.
Arbetet innebär mycket personlig kontakt med befintlig, ny och tillfällig personal. Personaladministratören deltar också aktivt i olika forum och nätverk för HR-frågor vid universitetet med syfte att ständigt förbättra och utveckla rutiner och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning med PA/HR-inriktning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete med personalfrågor som är relevanta för anställningen och det är meriterande med erfarenhet av personal- och löneadministration inom offentlig förvaltning, särskilt inom universitets- och högskolesektorn. Anställningen ställer höga krav på god datorvana och vi ser gärna att du har erfarenhet av personalsystemet Primula. Tidigare erfarenhet av programmen ReachMee, GUDOK, GUPAIDA, POP och Datalagret är också meriterande. Du behöver känna dig trygg i att driva vissa rekryteringsprocesser och vara insatt i rådande regelverk för arbete med anställningar. Då anställningen innebär samarbete med vår internationella personal behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Arbetet kräver att du självständigt kan ta initiativ, planera och driva ditt arbete men också att du gör det i samarbete med institutionens personalhandläggare och andra interna/externa kontakter. Som person har du lätt för att anpassa dig till olika situationer och att sätta dig in i olika arbetsuppgifter, och har en förmåga att självständigt och tillsammans med andra prioritera utifrån verksamhetens bästa.
För att trivas i rollen som personaladministratör hos oss har du intresse för att arbeta nära människor, att sätta dig in i personalfrågor och att arbeta med administration i allmänhet. Vi lägger stor vikt vid att du är strukturerad, noggrann och har förmåga att bemöta alla personer i en organisation på ett positivt och professionellt sätt.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, men annan anställningsomfattning kan diskuteras efter eventuella önskemål med slutkandidat. Provanställning tillämpas. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
Urvalsprocessen består av intervjuer, referenstagning och eventuellt arbetsprov. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.
Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av Charlotte Edström, administrativ chef, charlotte.edstrom@psy.gu.se
, telefon 031-786 4906.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Therese Björkäng, personalhandläggare, therese.bjorkang@psy.gu.se
, telefon 031-786 1632.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9693058