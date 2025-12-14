Personaladministratör
2025-12-14
Vill du ha ett arbete där du får ta ansvar för att göra Sverige säkrare? I tjänsten som personaladministratör kommer du att vara en viktig del för att krigsförbandet skall kunna lösa sin uppgift.
Huvudsaklig arbetsuppgift
Tjänsten innebär att hantera administration kring enhetens personal och stödja vid rekrytering, exempelvis genom att skriva beslut vid anställning. Du kommer att vara ett stöd för enhetens chefer vid olika typer av personalhantering, hantera resebeställningar och fakturor m.m. Som personaladministratör är det en naturlig del i vardagen att samarbeta med andra och ta ett eget ansvar för att dina arbetsuppgifter löses. Tjänsten innebär att du kommer arbeta brett och vara delaktig i flera områden, vilket medför stora möjligheter att såväl fördjupa som bredda dig inom olika intresseområden. Då enheten är i en expansiv fas behöver vi dig som är en lagspelare och inte rädd för att hjälpa till där det behövs, vilket medför att du kommer att påverka och utformaverksamheten.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• För oss är det viktigt att man tar hand om sig själv och varandra.
Publicering: 2025-12-14

Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• 3-årig fullständig gymnasieutbildning
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• God datorvana i MS Office
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som person värdesätter du noggrannhet. För att trivas i tjänsten har du en hög samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i grupp. Du som person trivs med ett omväxlande arbete där du tar ansvar för uppgiften och eftersträvar att lämna ifrån dig ett arbete av hög kvalité. Du bör även ha ett intresse för personalfrågor och administration.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Tidigare erfarenhet eller utbildning inom HR och personaladministration
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i FörsvarsmaktenÖvrig information
• Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
• Arbetsort: Örebro
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Resor förekommer i arbetet
Välkommen med din ansökan senast 4 januari 2026. Din ansökan ska endast innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, samt svar på angivna urvalsfrågor. Eventuella frågor om tjänsten besvaras begränsat under ansökningsperioden av Pierre Jakobsson på Pierre.Jakobsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Försvarsmakten
