Personal till minigolf i Västerås
Eventpersonal I Sverige AB / Receptionistjobb / Västerås Visa alla receptionistjobb i Västerås
2026-06-15
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Eventpersonal.se är en tjänst för rekrytering av personal till alla typer av events. Vi rekryterar informatörer, värdinnor, demonstratörer, samplare och säljare.
Personal till minigolf 29 juni-9 augusti
Vår kund söker nu personal som vill jobba på deras minigolfbana i Västerås. Du kommer få hjälpa till med att låna ut klubba och boll och se till att allt flyter på på banan.
Du kommer jobba självständigt så du behöver vara bekväm med detta. Uppdraget sträcker sig över en längre tid så vi söker någon som kan jobba så mycket som möjligt.
Datum och tid
Första passet är den 29 juni och håller på till den 9 augusti.
Tid vardag: 11:45-18:15
Tid helg 11:45-16:15
Lön: Vardag 155kr/h och helg 165kr/h
Om du kan och vill jobba så ansöker du på följande vis:
1. Maila med rubriken "Minigolf" till frances@eventpersonal.se
2. Skriv vad du gjort tidigare inom event och service eller annan relevant bakgrund
3. Bifoga CV
4. Skriv ditt aktuella mobilnummer
5. Motivera varför detta uppdrag skulle passa dig
Om du inte redan finns registrerad som personal på vår hemsida eventpersonal.se, så lägg gärna upp en profil. Då kommer vi att kontakta dig gällande framtida jobbförfrågningar direkt via mail.
Ansök direkt då vi tillsätter tjänsten snarast.
Anställningsform: Anställningen är intermittent, vilket innebär att varje anställningstillfälle som parterna kommer överens om är en särskild visstidsanställning som upphör utan uppsägning vid utgången föregående av den överenskomna tidsperioden. Att anställningen är intermittent innebär följaktligen att Arbetstagaren endast är anställd de dagar då Arbetstagaren är schemalagt och utfört arbete, där emellan föreligger inget anställningsförhållande mellan parterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: frances@eventpersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Minigolf". Arbetsgivare Eventpersonal i Sverige AB
(org.nr 556727-2967) Jobbnummer
9963267