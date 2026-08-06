Personal till Älvsbyns sportcenter
Älvsbyns Kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Älvsbyn Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Älvsbyn
2026-08-06
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Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!
Simhallen ingår i verksamhetsområdet kultur och fritid. Vi söker nu personal på heltid.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i en simanläggning med dess vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom badbevakning, simundervisning, vattengympa, babysim samt andra gruppaktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår all form av lokalvård, samt att vid behov stötta utförare i sporthallarna.
Tjänsten omfattas även av kassa, reception och caféverksamhet med varierande arbetsuppgifter.
I arbetet använder du datorn som ett naturligt och viktigt arbetsredskap. Schemalagd arbetstid som innefattar dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Du som söker är en van simmare och ska klara att simma 25 meter, livrädda på 3,6 meters djup samt bogsera motsvarande vuxen person 25 meter. Tester kommer genomföras innan anställning. Meriterande är genomgången badvärds-, poollivräddarutbildning eller annan utbildning som prövas lika. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ett ständigt lärande i syfte att utveckla såväl verksamheten som dig själv är något du finner viktigt. Du trivs med att hålla i olika aktiviteter och arbetar utifrån målsättningen att våra besökare skall vara nöjda med sin badupplevelse och vilja återkomma.
Du är säkerhetsmedveten, ansvarskännande, engagerad och står för värderingar som ömsesidig respekt, tolerans och öppenhet. God samarbetsförmåga är för dig en självklarhet eftersom du kommer att arbeta i grupp tillsammans med dina kolleger. Vi förutsätter att du har en hög servicenivå i ditt arbete.
Att behärska det svenska språket i tal och skrift är en förutsättning för denna tjänst men vi ser gärna att du behärskar fler språk.
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.
Sista ansökningsdag 2026-08-20
Som medarbetare hos oss i Älvsbyns kommun kan du ta del av ett antal förmåner.
Läs mer om våra förmåner https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/personalformaner/Ersättning
Individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla. I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns Kommun
(org.nr 212000-2734)
942 85 ÄLVSBYN Arbetsplats
Älvsbyns kommun Kontakt
Arbetsledare Sportcenter
Sofia Lundberg Sofia.lundberg4@alvsbyn.se +46705817198 Jobbnummer
10023819