Peronlig assistent i Haparanda
Din Förlängda Arm I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haparanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haparanda
2026-01-22
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Förlängda Arm I Norr AB i Haparanda
Jag är en rullstolsburen 28-årig kvinna som söker dig som vill bli min förlängda arm.
Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag så som förflyttningar, måltider, personlig hygien mm samt att du kommer att vara med på mina fritidsaktiviteter.
Jag älskar långa promenader.
Jag bor i egen lägenhet centralt i Haparanda.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel men det viktigaste och avgörande är den personliga kemin.
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistanssamordnarna i Norrbotten.
Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Din anställning kommer att vara Assistans med Hjärtat i Norr AB, ett systerföretag till Din Förlängda Arm AB. Det innebär att det är Assistans med Hjärtat i Norr AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig. Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att besöka vår gemensamma hemsida dfarm.se för att lämna in din ansökningshandling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JH5". Arbetsgivare Din Förlängda Arm i Norr AB
(org.nr 556514-9282)
953 36 HAPARANDA Kontakt
John Hedkvist john.hedkvist@dfarm.se 070-618 81 71 Jobbnummer
9699353