Performance Creative Strategist
2026-01-02
SWATI Cosmetics är ett svenskt skönhetsvarumärke med global närvaro och försäljning i över 20 länder via marknadsplatser som Åhléns, Kicks och Sephora, står SWATI nu inför en spännande expansionsfas. SWATI:s produkter är skapade för att passa alla kön, åldrar och etniciteter och speglar varumärkets filosofi om att fira individualitet.
Om rollen
Rollen som Performance Creative Strategist på SWATI Cosmetics innebär ansvar för den performance-drivna kreativa strategin som direkt påverkar försäljning, tillväxt och lönsamhet.
Fokus ligger på att skapa UGC-innehåll och kampanjer som attraherar nya kunder och driver konvertering via Meta Ads, TikTok, sociala medier, e-mail marketing och Swati Cosmetics e-handel. Koncept- och kampanjarbete omfattar allt från always-on-kampanjer till stora moments som Black Friday, produktlanseringar och säsongskampanjer.
Rollen är både strategisk och operativ. Den innebär att driva initiativ, koordinera kreatörer och partners, fatta beslut kring kreativa leveranser och säkerställa att resultat levereras enligt mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla och optimera ett högpresterande UGC-bibliotek för paid social, e-commerce och retention
Hantera kreativ strategi och koncept med stort fokus på Meta (+ TikTok) paid social, sociala medier, e-mail marketing och kampanjer
Driva persona-baserad marknadsföring för att attrahera nya kunder och maximera konvertering
Ta fram kreativa koncept och briefs i samarbete med designers, editors och creators
Leda, koordinera och beslutsfatta i samarbeten med byråer, grafisk designer, video editor och social media koordinatorer
Säkerställa tydligt kommersiellt fokus i alla kreativa produktioner - försäljning, ROAS och CAC
Analysera kampanjdata och rapportera insikter för att förbättra lärande och resultat
Driva förbättringsarbete inom creative testing, storytelling, CRO och kreativa iterationer
För att lyckas som Performance Creative Strategist på SWATI Cosmetics tror vi att en kombination av kreativitet, analytiskt tänkande och operativ handlingskraft är viktig. Strategisk förståelse för hur varumärken byggs och kommuniceras över tid, tillsammans med ett kreativt öga för visuellt och textuellt innehåll, är avgörande.
Erfarenhet från designbyrå eller liknande roll inom branding och grafisk design, inklusive konceptutveckling och visuella kampanjer
Har arbetat i en performance-orienterad roll på e-handlare eller performance-byrå, gärna med fokus på beauty, fashion eller lifestyle
Är van vid att ta beslut, driva processer och leda samarbeten i en lean organisation
Är kommersiellt och analytiskt lagd - tänker i siffror men agerar kreativt
Har erfarenhet av Meta Ads Manager, TikTok Ads, Klaviyo och Shopify
Utöver ovanstående erfarenheter är följande meriter ofta fördelaktiga:
Erfarenhet av influencer marketing eller att bygga UGC-strategier
Förståelse för CRO, A/B-testning och creative iteration
Grundläggande kunskaper i Canva, Photoshop, Figma eller Premiere Pro
Flytande engelska (svenska meriterande)
Vad Swati Cosmetics erbjuder
SWATI Cosmetics består av ett lean, entreprenöriellt team med högt tempo och tydligt resultatfokus. Rollen innebär nära samarbete med grundarna och externa specialister, med mandat att leda, fatta beslut och påverka initiativ.
Det är en miljö som möjliggör snabb utveckling, stort ansvar och verklig påverkan på både tillväxt och kreativa processer.
Placering & AnsökningsprocessDetta är en heltidstjänst med placering på kontoret i Stockholm och dotterbolag i Indien vilket innebär att resor kommer att förekomma. Du kommer att arbeta i en internationell miljö med samarbetspartners på olika marknader, där det är viktigt med en öppen inställning till kulturella skillnader och en förståelse för arbete över flera tidszoner. Tjänsten startar enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
För denna rekryteringsprocess ber vi dig att inkludera både CV och portfolio i din ansökan.
Rekryteringsprocessen hanteras av E-commerce Recruit och om du har några frågor om rollen är du välkommen att kontakta Lisa Gunnarsson på lisa@ecommercerecruit.se
.
Vi utvärderar ansökningar löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan tidigt för att bli en del av vår urvalsprocess. Vi ser fram emot att få veta mer om vad du kan bidra med! Ersättning
