Pensionerad (55+) städare Stockholm

GOveteran är Sveriges första företag för pensionärer inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Just nu söker vi erfarna hemstädare till vårt team.
Tjänsten innebär ett roligt och varierat arbete inom hemstädning, främst mot stora hushåll där vi erbjuder en helhetslösning. I ditt ansvar ser du till att hela hemmet tas hand om, och arbetsuppgifterna innebära att damma ytor, dammsuga, moppa golv och putsa fönster. Vidare kan även uppgifter såsom tvätta, stryka och vika kläder förekomma. Även hålla ordning i garderober, lådor och hyllor samt vattna blommor.
Du arbetar självständigt i kundernas hem och har ansvar för flera uppgifter utöver den ordinarie städningen. Övriga arbetsuppgifter kan innebära att barnpassning, matlagning, hjälpa till med ärenden, ta emot gäster och förbereda inför event. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innehålla:
Grundläggande städuppgifter
Organisering av kundens hem
Vid behov övriga städuppgifter som exempelvis fönsterputs, ugnsrengöring och kylskåpsrengöring
Vara behjälplig vid ärenden
Eget ansvar för kundens hela hemProfil
I rollen som städare söker vi erfarna hemstädare som brinner för att leverera service i världsklass. Vi söker dig som är flexibel, positiv och engagerad i ditt arbete. Du är prestigelös och gillar att skapa ordning och reda och är öppen för att hjälpa till där det behövs. Vi ser även att att du är initiativtagande och självgående.
Utöver detta ser vi att du:
Har flera års erfarenhet inom hemstädning eller andra hushållsnära tjänster, exempel som Housekeeper, Au-pair eller liknande
Talar och förstår svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider, måndag - fredag mellan klockan 8-17
Erfarenhet från heminredning och arbeta med dekoration är meriterande
Det är även starkt meriterande om du har körkort (B), och tillgång till egen bil
Vi erbjuder
Vi har en tydlig ambition - det är att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bobbie Strandberg eskilstuna@goveteran.se 0704485581 Jobbnummer
