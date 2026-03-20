Pedagog till Kulturskolan
2026-03-20
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
I denna tjänst kombinerar du undervisning med ett strategiskt och uppsökande utvecklingsarbete, med särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. En central del av uppdraget är att kartlägga efterfrågan och behov både geografiskt och innehållsmässigt utifrån barn och ungas egna önskemål.
Du arbetar aktivt och uppsökande genom att skapa, utveckla och stärka kontakter med skolor, vårdnadshavare samt barn och ungdomar. Samverkan är en viktig del av rollen och sker bland annat med anpassad skola, fritidsverksamheter, föreningar, på föräldramöten samt vid APT på skolor.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Att handleda andra pedagoger i metod och bemötande samt stötta kollegor i kontakt och kommunikation med elever och vårdnadshavare.
* Att bidra till att utveckla och bredda utbudet riktat mot barn och unga, exempelvis genom lovverksamhet och terminskurser.
* Att undervisa, framför allt barn och unga inom anpassad skola.
* Att arbetstiden är framförallt på dagtid menkvällar och helger kan förekomma.Kvalifikationer
Du kommer trivas i rollen om du tycker om att möta barn och unga på ett lyhört och kreativt sätt. Du är van att ta egna initiativ, bygger relationer med lätthet och samarbetar gärna nära både kollegor och externa kontakter. Erfarenhet av pedagogiskt arbete och av att möta barn och unga med olika behov gör att du snabbt hittar rätt arbetssätt. Har du dessutom en konstnärlig bakgrund och gärna specialpedagogisk fördjupning är det något som verkligen kommer till sin rätt här.
* Utbildning eller erfarenhet inom ett konstnärligt ämne, exempelvis musik eller bild.
* Pedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet.
* Erfarenhet av att arbeta direkt med barn och unga med funktionsnedsättningar.
* Meriterande: vidareutbildning inom specialpedagogik eller annan fördjupad kompetens inom området.
För att lyckas i rollen är du:
* Initiativtagande du tar egna initiativ och driver arbetet framåt.
* Relationsskapande du bygger förtroendefulla kontakter med elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Samarbetsorienterad du hittar gemensamma lösningar och arbetar prestigelöst mot samma mål.
* Självständig du är trygg i att arbeta självständigt när det behövs.
* Inkluderande du har ett öppet förhållningssätt och vill göra verksamheten tillgänglig för fler.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här.
Här kan du läsa mer om vår organisation.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Enhetschef
Linda Williams Mattsson linda.williams_mattsson@gavle.se 026-17 81 35 Jobbnummer
9808741