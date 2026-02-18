Pedagog till korttidsboende för barn
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-02-18
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Har du en pedagogisk utbildning och har erfarenhet av arbete med barn med olika funktionsvariationer? Vill du vara med och bidra till?att?vardagen?på våra korttidsboenden ska bli så trygg, lugn och förutsägbar som möjligt? Gör skillnad för barn och ungdomar i behov av extra stöd, och bli en del av vårt team. Välkommen med din ansökan!
Nu söker vi pedagoger till våra korttidsboenden Rosendal och Vilanvägen. Verksamheterna riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som har beviljats boende utifrån lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). På korttidsboendena vistas upp till 5 barn eller ungdomar i åldrarna 0-21.
Vilanvägens korttidsboende ligger i stadsdelen Vilan/Nåntuna i närheten av ett stort friluftsboende, ca 6 km från centrala Uppsala. Vårt korttidsboende Rosendals ligger i området Rosendal.
Vi arbetar utifrån varje enskilt barn och ungdoms behov tillsammans med barnet/ungdomen för att se till att vardagen hos oss ska bli så trygg och lugn och förutsägbar som möjligt. Vi samarbetar med anhöriga och barnet och ungdomens övriga nätverk. Vi erbjuder dig som medarbetare regelbunden handledning och möjlighet till fortbildning.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stötta barn och ungdomar med funktionsvariationer i deras vardag. Utmanande beteende är vanligt förekommande. Som pedagog bidrar du till att göra barn och ungdomars vardag så förutsägbar och tydlig som möjligt.
I dina arbetsuppgifter ingår
• Att upprätta genomförandeplaner, dokumentera, kontaktmanskap samt att delta i samverkans- verksamhets- och arbetsplatsmöten
• Skapa ett gott samarbete med barnen/ungdomarnas anhöriga och deras övriga nätverk
• Ge stöd i personlig omvårdnad och hjälpa till med mediciner
• I ditt arbete ingår även hushållssysslor såsom matlagning, städ, tvätt med mera
Du arbetar vardagar och helger både dag och natt. Det förekommer även sovande jour.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog, barnskötare eller har en annan relevant utbildning. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av arbete med barn med olika funktionsvariationer och känna dig trygg med att arbeta med utmanande beteenden.
Krav:
• Pedagogisk utbildning som stödpedagog, barnskötare eller en likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Erfarenhet av arbete med barn med olika funktionsvariationer och utmanande beteenden
• Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
• B-körkort
• Goda datorkunskaper
• Dokumentationsvana
Meriterande:
• Kunskaper i Alternativ kommunikation (AKK)
• Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare lyssnar, kommunicerar och löser du konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har även förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Sist men inte minst har du en pedagogisk insikt med förståelse för att människor lär sig på olika sätt och har olika behov. Därför anpassar du hur du berättar och förklarar saker, så att mottagaren enkelt kan förstå.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Nina Sandbom, verksamhetschef, 018-726 02 03.
Facklig företrädare: Kommunal,?010-442 82 04.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
