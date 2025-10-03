Pedagog till Elinelundsskolan
Malmö kommun / Barnskötarjobb / Malmö Visa alla barnskötarjobb i Malmö
2025-10-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252333 Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Elinelundsskolan söker en pedagog till ett av våra fritidshem.
I arbetsuppgifterna ingår att samverka under skoldagen i klass och att samarbeta med klassens mentor. Du som söker bidrar med din särskilda kompetens och inriktning till att fritidshemmet och skolan uppfyller läroplanens mål och intentioner. Du genomför tillsammans med arbetslaget den pedagogiska verksamheten på skolan utifrån styrdokument. Det målinriktade arbete som du bedriver ska främja varje elevs utveckling och lärande. Du arbetar självständigt och beslutar i samråd med undervisande grundskollärare/grundlärare fritidshem och andra berörda medarbetare inom gällande riktlinjer. Du har huvuddelen av sitt uppdrag och anställning inom fritidshemmet. Beroende på det enskilda uppdraget kan inriktning på tjänsten variera. Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 120 hp som är relevanta för skolans behov och uppdrag utifrån läroplanen inom pedagogik och exempelvis drama, genusvetenskap, mediekunskap, hälsa, naturvetenskap och språk. Har du tidigare erfarenhet från liknande arbete är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av elever i behov av stöd i undervisning såväl som socialt.
För att kunna leverera I ditt uppdrag krävs det att du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument samt att du har kunskap kring digitala verktyg.
Vi kommer att intervjua löpande så tveka inte att med att söka.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Elinelundsskolan ligger mitt i en framväxande stadsdel i Malmös södra delar. Vi har nära till en spännande natur intill kalkbrottet och våra lärmiljöer skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. Skolan är nybyggt med moderna lokaler med arbetsrum till personal och grupprum till alla hemklassrum. Skolan är en F-9 skolan med ca 720 elever. För att skapa helhet för våra elever är det viktigt att våra team är effektiva och att vi utvecklas tillsammans. Därför är det också viktigt för oss att du trivs och har det bra tillsammans med dina kollegor.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2026-06-18
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Karolina Falk karolina.falk@malmo.se 0701-433563 Jobbnummer
9539099