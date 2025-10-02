Payroll Team Lead | Konsultuppdrag | Göteborg
2025-10-02
Vill du vara med och forma framtidens lönearbete i ett globalt, innovativt bolag? För ett konsultuppdrag på ca 1 år söker vi nu en Payroll Team Lead med placering på kundens globala huvudkontor i Göteborg.
Som Payroll Team Lead blir du en nyckelspelare i HR-teamet inom Compensation & Benefit och Payroll. Du leder ett mindre team och ansvarar för att lönehanteringen fungerar smidigt, korrekt och i tid.
Uppdraget innebär:
* Samarbete i ett dynamiskt och samarbetsinriktat HR-team
* Hybrid arbetsmodell med flexibilitet och förtroende
* Möjlighet att påverka och utveckla löneprocesser i ett framtidsbolagPubliceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
* Leda och stötta löneteamet i det dagliga arbetet
* Säkerställa korrekt löneberäkning och rapportering
* Hantera komplexa lönefrågor och vara kontaktperson mot externa leverantörer
* Ansvara för hela löneprocessen, inklusive skattedeklarationer och årsrapportering
* Samverka med HR, ekonomi och externa aktörer
Vi söker dig som:
* Har 3-5 års erfarenhet av operativ lönehantering och minst 2 år som ledare
* Har god kunskap om svensk lönehantering och system som Workday och Kontek
* Är strukturerad, noggrann och trygg i att hantera konfidentiell information
* Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig konsultchef Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling, och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup, med målet att få både människor och verksamheter att växa. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
